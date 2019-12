Gewinnnummern für den 7. und 8. Dezember

Kommunalpolitik

Mit Rollator durch Biblis ist schwierig

Viele Gehwege in Biblis seien für Rollstühle oder Rollatoren nur schwer zugänglich. Die SPD will die Gemeinde daher barrierefrei machen und fordert, dafür 20 000 Euro in den neuen Haushalt einzustellen. „Das ist zunächst der ...