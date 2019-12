Gezwitscher im Pigeon

114 Brieftauben von neun Meistern gibt es zu sehen. © Bernd Thissen/dpa

Viernheim.Die Alttauben der Reisevereinigung (RV) der Viernheimer Brieftaubenzüchter haben in diesem Jahr 14 Flüge absolviert und dabei insgesamt über 4500 Kilometer zurückgelegt. Am Sonntag, 8. Dezember, findet die Ausstellung der Vereinigung in der Gaststätte Pigeon, Am Lampertheimer Weg 9, statt.

114 Tauben aus der Alt- und Jungtierreise werden zu sehen sein, denn neun Meister stellen ihre besten Schützlinge aus. Die am Wochenende zu sehenden Tiere haben dieses Jahr besonders gute Ergebnisse erzielt. Auch die Jungtauben haben bereits in ihrem ersten Lebensjahr über 450 Kilometer hinter sich gelassen. Genauso wie ihre älteren „Kollegen“ haben sie durch ihre Leistung überzeugt und sich dadurch für die RV-Ausstellung qualifiziert. Die Viernheimer Brieftaubenzüchter laden alle Interessierten ein, die Ausstellung am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr in der Gaststätte Pigeon zu besuchen. red

