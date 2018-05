Anzeige

Viernheim.Die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Pfarrgruppe hatten am gestrigen Pfingstmontag wieder zum traditionellen Waldgottesdienst am Friedenskreuz geladen. Weil auch der Wettergott mitspielte, konnte der ökumenische Gottesdienst am Waldrand neben dem Sandhöfer Weg unter freiem Himmel gefeiert werden, wo die Sitzplätze schnell belegt waren. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem bunten Motto „Gib Kirche deine Farbe“. Der Gottesdienst wurde gestaltet von Dorothee Busalt, Gemeindereferentin der Pfarrgruppe Sankt-Hildegard-Sankt-Michael (St. HiMi), Pfarrer Klaus Traxler vom Christusbezirk sowie einigen Ehrenamtlichen aus dem Ökumenekreis.

Im Vorfeld hatten Mitarbeiter des Stadtbetriebs den Bereich um das Friedenskreuz, das vor knapp zwei Jahren von Thomas Haase neu angefertigt und aufgestellt wurde, gerodet und von Sträuchern sowie Gräsern befreit. So konnten die zahlreichen Gläubigen in angenehmer Atmosphäre feiern. Neben einigen Wortbeiträgen wurden auch gemeinsam Kirchenlieder gesungen, begleitet von Dorothea Busalt an der Gitarre. Klaus Traxler sprach in seiner Predigt die Symbolik von Farben an, die jeden ein Leben lang begleiten. „Es ist nicht immer alles schwarz-weiß, auch wenn die Kleidung der evangelischen Pfarrer das vermuten lässt. Deshalb habe ich mir heute extra einen bunten Schal meiner Frau ausgeliehen und umgehängt“, verriet er die etwas andere Kleiderordnung. Mit bunt sind allerdings innere Werte und Einstellungen gemeint. „Jeder soll seine Farbe einbringen, um die Herausforderungen meistern zu können.

In Viernheim ist die Zusammenarbeit zwischen evangelischen und katholischen Christen Alltag. Beispiele ökumenischer Veranstaltungen sind die Gottesdienste zum Schulanfang, von Frauen gestaltete Weltgebetstage, Gebetskreise, der Krankenhaus-Besuchsdienst und die Mitarbeit bei der Sozialstation. Dies ist vor allem Verdienst des Ökumenekreises, in dem Menschen beider Konfessionen tätig sind. Seit Pfingsten 1984 treffen sich evangelische und katholische Christen zum gemeinsamen Gottesdienst. JR