Gitarrenlegende trifft auf Sinfoniker

viernheim.Immer wieder tun sich Pop- und Rockbands mit klassischen Orchestern zusammen, um ihrer Musik eine ganz besondere Note zu verleihen. Das galt nun auch für die Präsentation von Klassikern wie „Eye Of The Tiger“ von Survivor oder „Stairway To Heaven“ von Led Zeppelin im Bürgerhaus. Siggi Schwarz mit Band und das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt boten dort den Besuchern eines Konzerts der Sparkassenstiftung Starkenburg „Meilensteine der Rockgeschichte“. Die zahlreichen Besucher waren von den Darbietungen restlos begeistert.

Stiftungsmanagerin Andrea Helm zeigte sich bei ihrer Begrüßung erfreut über das große Interesse von Kunden aus dem Geschäftsgebiet sowie Musikfreunden aus der Region. „Das ist heute für uns eine ganz besondere Veranstaltung, denn so eine Mischung hatten wir bisher noch nie im Programm. Ich bin schon ganz gespannt, wie das Zusammenspiel der beiden eigentlich unterschiedlichen Instrumentalisierungen funktioniert.“

Das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt unter der Leitung von Joongbae Jee und Ausnahmegitarrist Siggi Schwarz mit Band boten eine Symbiose aus Klassik und Rock, für die eigene Arrangements geschrieben wurden. Dabei kamen sowohl Freunde der Rockmusik als auch Klassikfans voll auf ihre Kosten.

Seit 40 Jahren aktiv

Gitarrenmeister Siggi Schwarz ist seit mehr als 40 Jahren auf den Bühnen dieser Welt zu Hause ist und hat bereits mit Rockgrößen wie Santana und Brian Adams sowie den Bands The Who, ZZ Top und den Scorpions zusammengearbeitet. Unterstützt wurde er bei dem Projekt durch die Musiker seiner eigenen Band und Lead-Sänger Markus Engelstaedter. Damit der gewünschte Symphonic Rock entsteht, wurde das Orchester der Frankfurter Sinfoniker engagiert.

Bei Stücken wie „Jump“ von Van Halen, „Here I Go Again“ von Whitesnake, „While My Guitar Gently Weeps“ von den Beatles, „More Than A Feeling“ von Boston, „Over The Hills And Far Away“ von Gary Moore, „White Room“ von Cream, „Africa“ von Toto, „Urgent“ von Foreigner, „It’s My Life“ von Bon Jovi, „Bohemian Rhapsody“ von Queen und „The Final Countdown“ von Europe herrschte schnell beste Stimmung im großen Saal des Bürgerhauses. Das Publikum klatschte eifrig im Takt mit.

Besinnlich wurde es hingegen am Ende des Konzerts, als das legendäre „Imagine“ von John Lennon erklang und so manchen Zuhörer zum Nachdenken brachte.

