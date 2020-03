Givens betet in Video

Viernheim.In den Kirchen und Moscheen finden seit gut zwei Wochen keine Gottesdienste mehr statt. Die christlichen und muslimischen Gemeinden in Viernheim haben bereits verschiedene Aktionen gestartet, um auch in diesen schwierigen Zeiten den Glauben zu leben und zu gestalten (wir berichteten). Ab dem kommenden Sonntagabend will Pfarrer Ronald Givens nun auch eine Andacht als Video auf der Homepage der katholischen Kirche hochladen. Dabei soll für die Anliegen der Gemeindemitglieder gebetet werden.

Gebetsanliegen oder andere stärkende Gedanken, die man mit der Gemeinde teilen möchte, können an die Kirche gesendet werden: per E-Mail an gebetsanliegen.kath.kirche.viernheim@outlook.de oder als Schreiben – eingeworfen in die Box am Marienaltar in der Apostelkirche. Die gesammelten Anliegen fließen in die Video-Andacht ein. Diese soll ab Sonntag die anderen Aktionen der katholischen Kirche wie den täglichen Fastenimpuls von Pfarrer Givens oder das Angelus-Gebet um 12 Uhr ergänzen. Um 18 Uhr sind alle Christen eingeladen, eine Kerze auf die Fensterbank zu stellen und das Vaterunser zu beten. su

