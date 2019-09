Glaube gibt Gefühl der Sicherheit

In fester Erinnerung ist den Zeitzeugen der Zweite Weltkrieg. © Usler

Viernheim.„An der Straße haben sie die desertierten Soldaten aufgehängt, die Vaterlandsverräter.“ Das Bild hat sich in das Gedächtnis von Werner Busalt eingebrannt. Zusammen mit drei anderen Zeitzeugen erzählte er in der Apostelkirche von der Kriegszeit. In der Vorbereitung zur Ausstellung „Ravensbrück 1939 – 1945: Christliche Frauen im Konzentrationslager“, die noch bis Freitag läuft, hatte sich der Katholische Deutsche Frauenbund mit der Frage beschäftigt, wie die Menschen damals lebten und inwieweit die Glaubenspraxis eingeschränkt wurde.

Dazu baten die KDFB-Frauen drei Viernheimer und eine Mannheimerin zum Gespräch. Lena Neumann, Lea Jäger (beide Jahrgang 1928), Werner Busalt (1929) und Helmut Kühlwein (1926) berichteten von der Kindheit, die bis zum Kriegsausbruch noch unbeschwert war. Die Schulzeit sei geprägt gewesen von Anschlägen, vom Bombenalarm und davon, dass Nachbarn nicht mehr aufzufinden waren. „Plötzlich hat die Synagoge gebrannt, und wir Kinder haben nicht verstanden, warum“, sagte Lena Neumann.

Lea Jäger hatte eine jüdische Freundin. „Die Familie musste sich verstecken, erst im Wald, aber das war zu gefährlich.“ Helmut Kühlwein konnte sich erinnern, wie die männlichen Juden abtransportiert wurden: „Sie wurden nach Buchenwald gebracht.“ Werner Busalt weiß auch von Viernheimern, die verhaftet wurden. Er selbst musste nach dem Tod seines Vaters aus Viernheim wegziehen.

Zuflucht und ein Gefühl der Sicherheit fanden alle vier in der Kirche. Das christliche Leben in Viernheim sei kaum eingeschränkt gewesen. „Die Gottesdienste in den Kirchen gab es weiterhin, auch während des Krieges“, bestätigten Lena Neumann und Helmut Kühlwein.

1945 folgte die Übernahme durch die Besatzungsmächte. „Ich habe das Kriegsende beinahe in Viernheim erlebt“, sagte Kühlwein, der nach einer Verwundung aus dem Lazarett entlassen wurde und auf dem Weg zur Front kurz nach Hause kam. „Einen Tag, nachdem ich wieder bei der Truppe war, kamen die Amerikaner nach Viernheim.“

Freundinnen treffen sich wieder

Daran hat Lena Neumann noch lebhafte Erinnerungen: „Was haben wir gezittert, als die Soldaten in unser Haus kamen!“ Helmut Kühlwein erstaunte die Zuhörer mit der Aussage: „Die Zeit der Gefangenschaft war herrlich!“ Er sei in Frankreich gewesen, in einem Kurort, und habe für die Stadtverwaltung als Hausmeister und bei der Müllabfuhr gearbeitet.

Für Lea Jäger und ihre Freundin hatte der Krieg ein glückliches Ende: „Wir haben uns wieder getroffen.“ Alle vier Zeitzeugen gaben der heutigen Generation den gleichen Rat: „Man muss aufpassen“, mahnten sie. Auf die Signale in Politik und Gesellschaft gelte es zu achten. Denn eine Zeit wie zwischen 1933 und 1945 wolle niemand erleben. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019