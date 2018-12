Glaubenswoche führt in Kirche

Viernheim.Die Glaubenswoche der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael hat am Wochenende begonnen. Heute Abend steht um 19 Uhr eine Kirchenführung der anderen Art an: Andreas Heibel lädt dazu ein, St. Michael in einem anderen Licht zu entdecken. Morgen Abend lädt die Gemeinde zum Spaziergang „Lichter in meiner Stadt“ ein. Los geht es um 19 Uhr am alten Friedhof. Auf dem Weg bis zur Apostelkirche sollen die Lichter unterwegs wahrgenommen werden. Die Glaubenswoche endet am Sonntag um 18 Uhr mit der Abendmesse „Licht und Klang“. Alle Veranstaltungen sind auf der Seite www.sankt-himi.de einzusehen. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.12.2018