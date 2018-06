Anzeige

Viernheim.Bei der Jugend im Fußballkreis Mannheim fielen die letzten Entscheidungen der Spielzeit 2017/18. Gesucht wurden noch die drei Pokalsieger der A-, B- und C-Junioren sowie der Kreismeister bei der D-Jugend. Alle vier Begegnungen fanden im Viernheimer Waldstadion statt, die von insgesamt mehr als 600 Zuschauern verfolgt wurden. Gastgeber war in diesem Jahr der TSV Amicitia, der gleichzeitig mit zwei Teams vertreten war.

Die Blaugrünen nutzten den Heimvorteil und holten sich beide Pokale. Die erste Entscheidung fiel im Pokalfinale der C-Junioren, wo der VfL Kurpfalz MA-Neckarau in einem Duell zweier Verbandsligisten auf die C-2 des SV Waldhof (Titelverteidiger) traf. Hier ging es beim 2:2-Zwischenstand in die Verlängerung, in der sich die Waldhof-Buben nach zwei verwandelten Foulelfmetern mit 4:2 behaupten konnten.

Danach waren die A-Junioren an der Reihe, um ihren Kreispokalsieger zu ermitteln. Hier traf Verbandsligist und Titelverteidiger TSV Amicitia Viernheim auf den starken Landesligisten VfB Gartenstadt. Die Hausherren lagen nach Treffern von Daniel Herbel und Tim Stich zur Pause verdient mit 2:0 in Führung, konnten sich am Ende aber bei ihrem Torhüter Martin Rheingans bedanken, der mit tollen Paraden seinen Kasten sauber hielt. Am Sonntagnachmittag stand das Finale der B-Junioren zwischen dem Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau und dem Verbandsligisten TSV Amicitia Viernheim auf dem Programm, wobei den zahlreichen Besuchern ein typisches Pokalspiel geboten wurde. Leo Kühner hatte die Südhessen mit einer verunglückten Flanke früh in Führung gebracht.