Gleich zweimal im Einsatz

Viernheim.Bis auf das U16-Team in der Jugend-Basketballbundesliga (JBBL) sind alle Mannschaften der BG Viernheim-Weinheim an diesem Wochenende spielfrei. Für die Rhein-Neckar Metropolitans stehen sogar gleich zwei Partien auf dem Spielplan. Am Samstag, 2. November, 13 Uhr, streben die Jugendbasketballer bei den Morgenstern BIS Baskets Speyer den ersten Saisonsieg an. Die Gastgeber haben ebenso wie die Metropolitans alle drei Saisonspiele verloren und sind derzeit Letzter der Vorrundengruppe 6.

Der zweite Gegner ist weitaus schwerer. Zum Heimspiel in der Mannheimer GBG-Halle kommt das Team der S.Oliver Würzburg Akademie. Die Gäste haben ihre bisherigen drei Begegnungen souverän für sich entscheiden können und führen die aktuelle Tabelle an. Anwurf ist am Sonntag um 13 Uhr. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.11.2019