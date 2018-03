Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert

Anzeige

Viernheim.. Der Equal Pay Day (EPD), der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen, markiert symbolisch den Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen. Laut Statistischem Bundesamt beträgt die Differenz in Deutschland aktuell 21 Prozent. Umgerechnet auf das Jahr ergeben sich daraus 77 Kalendertage.

Am Samstag stand der entsprechende Aktionstag an, der auf die unterschiedliche Entlohnung hinweist. Er kennzeichnet in verschiedenen Ländern rein statistisch den Tag, bis zu dem Frauen unentgeltlich arbeiten würden, wenn sie den gleichen Lohn wie Männer bekämen. Auch das städtische Frauenbüro und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nutzten den EPD, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Am Infostand auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt gaben Birgit und Matthias Herbold sowie Lucia und Willi Thomas über die Idee des Equal Pay Day – gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit – Auskunft. Außerdem stellten sie den interessierten Bürgern Informationsmaterial zur Verfügung.

Der Equal Pay Day 2018 steht unter dem Motto „Transparenz gewinnt“. 21 Prozent betrage die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Das seien genau 21 Prozent zu viel, erklären die Organisatoren. Nach wie vor belege Deutschland mit diesem Ergebnis eine Spitzenposition im europäischen Vergleich. Die Lohnlücke habe sich in den zurückliegenden Jahren zudem kaum verändert. JR