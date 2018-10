Gleiches Recht für alle Anwohner!

Zu „Baustellenverkehr bereitet Sorgen“, „SHM“ vom 17. Oktober

Die Erweiterung des Bannholzgrabens zur Schaffung von mehr dringend benötigtem Wohnraum in Viernheim ist sicher sinnvoll. Jetzt ist es Aufgabe der Stadtverwaltung und der zuständigen Gremien, genauso sinnvolle Entscheidungen darüber zu treffen, wie dieses geplante Bauvorhaben am besten umgesetzt werden kann. Als betroffene Anwohnerin weiß ich die bisherigen Bemühungen dazu absolut zu schätzen. Alle beteiligten Experten haben – zuletzt im Rahmen der öffentlichen Informationsveranstaltung im Ratssaal – viel getan, um uns Betroffene so umfassend wie möglich zu informieren. Dass es vor allem in der Frage des zu erwartenden Baufahrzeugeverkehrs keine optimale Lösung geben kann, wird allein schon dann klar, wenn man die unterschiedlichen Belange betrachtet, die berücksichtigt werden müssen: Naturschutz, Verkehrsplanung, Anwohnerschutz.

Ganz klar ist für mich aber auch, dass es eine Lösung sein muss, die nach gründlicher und gerechter Berücksichtigung und Abwägung aller vorliegenden Fakten entschieden wird. Dazu gehört unter anderem, dass eine eventuell eingerichtete zusätzliche Baustraße nicht nur die Erschließungskosten erheblich verteuern würde, sondern auch einen folgenreichen Eingriff in die – noch – intakte Natur am Ortsrand bedeuten würde. Auch sollte für alle betroffenen Anwohner gleiches Recht gelten. Wenn eine Baustraße an einer Stelle planerisch verworfen wird, weil Lärm- und Staubbelästigung dort zu Beeinträchtigungen der Anlieger führen könnten, muss dieses Argument auch an anderer Stelle gelten. Gleiches Recht für alle, auch für die Bewohner des Bannholzgrabens.

Emotionen und persönliche Interessen dürfen bei einer solchen Entscheidung keine Rolle spielen, das wäre für mich gleichbedeutend mit einem großen Vertrauensverlust in die lokale Politik und Verwaltung.

