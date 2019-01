Glückliche Ticket-Gewinnerin

Viernheim/Lampertheim.„Dinos sind eindeutig spannender als Schlager“, sagt Andrea Dieter (l.) und lacht. Bei einem Coupon-Gewinnspiel des „Südhessen Morgen“ hatte die Viernheimerin während der „Lampertheimer Langen Einkaufsnacht“ (beim „Candlelight-Shopping“) im Dezember die Wahl: entweder Konzertkarten oder Tickets für die Multimedia-Show „Dinosaurier – im Reich der Giganten“ in der Mannheimer SAP Arena. Andrea Dieter entschied sich für die Urzeit-Giganten. In der Lampertheimer Geschäftsstelle unserer Zeitung überreichte ihr „SHM“-Mitarbeiterin Anette Kaminski jetzt die Tickets. „Das ist echt klasse“, freute sich die Viernheimerin. „Bisher habe ich nämlich noch nie etwas gewonnen.“ off

