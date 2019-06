Glücksgefühl vermischt sich mit Abschiedsschmerz

Viernheim.. „Wir sind wie die Kois, die den Wasserfall bezwungen haben“, sagt Alexander Stichling und vergleicht das bestandene Abitur mit einer Filmszene. Tutor Bernhard Brassat greift das Bild auf: „Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.“ Nach zwölf Schuljahren sehen sich die Abiturienten der Alexander-von-Humboldt-Schule gewappnet, ihren Lebensweg weiterzugehen. Mit der Übergabe der Zeugnisse sowie dem anschließenden Abiball im „Pigeon“ ist die Schulzeit nämlich endgültig zu Ende. „Vieles, was Sie hier gelernt haben, wird Ihnen im Leben weiterhelfen“, zeigte sich Schulleiterin Cornelia Kohl überzeugt. Die AvH als kooperative Gesamtschule habe den 27 Absolventen den Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe bereitet.

Landrat Engelhardt gratuliert

Für diesen neuen Weg gab es viele gute Wünsche für die Absolventen. Christian Engelhardt kennt die einzigartige Mischung an Emotionen, aus Glücksgefühl und Abschiedsschmerz. Der Landrat vergleicht die Abiturienten mit den Kinofilmfiguren der „Avengers“. „Sie sind alle Superhelden, nicht nur weil Sie das Abitur geschafft haben, sondern dabei ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben.“

Matthias Baaß blickt zurück auf die Anfänge der Schule, von den Sumerern erfunden, von Luther weiterentwickelt und von Comenius etabliert. „Unser Ziel ist heute, dass nicht Herkunft oder Vermögen über den Bildungsstand entscheiden, sondern allein Talent und Fähigkeiten“, betont der Bürgermeister. „Es war eine Entscheidung weltpolitischer Größe“, erinnert sich Elternvertreterin Bärbel Moos daran, wie wichtig Muster und Farbe des ersten Schulranzens waren und er später doch einem einfachen Rucksack weichen musste. Eltern hätten früher oft nicht durchgeschlafen und könnten es auch heute manchmal nicht. Zusammen mit der Schule habe man den Abiturienten gute Wurzeln gegeben: „Aber fliegen müsst ihr allein“, betont Moos.

Diese Lebensfähigkeit nimmt Tutor Bernhard Brassat genauer in den Blick, die „Reife“, die den Abiturienten mit dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife bestätigt wird. „Es ist mehr als nur das Erreichen von Mindestpunktzahlen für das Abitur“, meint der Lehrer und wünscht sich, dass die jungen Menschen ihre Fähigkeiten und Vorstellungen mit der Gesellschaft in Einklang bringen. „Zeigt euch verantwortlich für unsere Welt“, fordert Brassat dazu auf, die Kraft der Jugend mit der Erfahrung der Alten zu kombinieren. „Nur dann, und nicht andersherum, kommt unsere Welt in Ordnung.“

Für die Abiturienten blickt Alexander Stichling auf die vergangene Schulzeit zurück, erheitert mit Anekdoten aus dem Unterricht Schüler und Lehrer. „Wenn man Hausaufgaben und Klausuren weg lässt, hatten wir doch eine schöne Zeit“, findet der Jahrgangssprecher. Er liefert auch das beste Abitur im Jahr 2019 an der AvH ab. Für den Schnitt 1,9 wird er nicht nur mit einem Buchpreis, sondern auch mit dem Humboldt-Preis ausgezeichnet. Die Trophäe überreichen Conny Platz von Reitzenstein und Frauke Schupp vom Förderverein. Weitere Ehrungen gehen an Lisa Bernauer (deutsche physikalische Vereinigung) und Jan Moos (deutsche Mathematiker-Vereinigung und MINT-Preis der Arbeitgeberstiftung Südhessen). su

