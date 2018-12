Glühwein und gute Gespräche

Viernheim.Es weihnachtet mächtig, auch in Viernheim. Gestern eröffnete der Weihnachtsmarkt auf dem Rovigoplatz seine Tore, und das zum 43. Mal. Zwei Wochenenden lang bieten Vereine und Organisationen alles, was auf so einem Markt erwartet wird. Duftender Glühwein, leckere Bratwürste, deftiges Chili, kühles Bier, weihnachtliche Lieder und natürlich angenehme Gespräche. Auch die kleinen Besucher kommen

...