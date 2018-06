Anzeige

Viernheim.Die World Association of Kickboxing Organisations (WAKO) Deutschland lud auch 2018 zur Deutschen Meisterschaft im Kickboxen in Eisenach ein. Die WAKO ist der einzige Kickboxverband, der vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannt wird. Sie ist mit 450 Vereinen und 25 000 Sportlern der größte Verband. Vom Viernheimer Kampfsportteam Body Attack hatten sich drei Kämpfer in den vorherigen Ausscheidungswettkämpfen bei den Hessenmeisterschaften qualifizieren können: Dirk Dechant, Atakan Tugcu sowie Sami Jakob.

Tugcu kämpfte im Vollkontakt Kickboxen und konnte seinen ersten Kampf klar gewinnen. Im Halbfinale musste er gegen die momentane Nummer eins in Deutschland antreten. Dieser machte seine Sache sehr gut und Atakan musste in der dritten Runde auf die Bretter. Der Kampfrichter stoppte den Kampf und somit musste er sich am Ende mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Sami Jakob trat im Kick Light und Leichtkontakt an. Im Leichtkontakt gewann er seinen ersten Kampf. Aber auch er musste sich ganz knapp im Halbfinale gegen seinen stärkeren Gegner geschlagen geben. Im Kick Light konnte er sich jedoch durchsetzen und lies seinem Kontrahenten im Finale nicht den Hauch einer Chance. Somit ist Sami Jakob Deutscher Meister im Kick Light.