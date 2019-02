Gold und Silber gewonnen

Viernheim.. In der kleinen Turnhalle der Schillerschule herrschte Hochbetrieb. An den Bezirksmeisterschaften des Badischen Judo-Verbandes nahmen 80 Jungen und 40 Mädchen in den jeweils zehn Gewichtsklassen teil und sorgten in ihren weißen Anzügen für ein besonderes Ambiente. Gesucht wurden die besten Judoka der Jahrgänge 2008 und 2009 aus dem Bezirks 1, die sechs Bestplatzierten qualifizierten sich zudem für die Landeseinzelmeisterschaften am Samstag, 23. März, in Waldshut–Tiengen.

Der 1. Viernheimer Judoclub sorgte als Ausrichter für einen reibungslosen Ablauf der Titelkämpfe. Der Gastgeber schickte aber auch ein paar eigene Talente ins Rennen, die schließlich auf vorderen Plätzen landeten. Einige Neulinge nutzten die Bezirkseinzelmeisterschaften auch, um Wettkampfpraxis zu sammeln. Marco Lalli kämpfte in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm. Der Judoka verlor allerdings seine beiden Kämpfe und schied damit vorzeitig aus.

In der Gewichtsklasse plus 50 Kilogramm hatte es Musa Üstündag nur mit einem Gegner zu tun. Nachdem er Oliver Zaharecz vom PS Karlsruhe durch eine Seoi toshi mit anschließendem Haltegriff besiegt hatte, konnte er den Bezirksmeistertitel feiern.

Volle Punktwertung

Niklas Hülse (37 Kilogramm) besiegte in seinem ersten Kampf Oliver Braun vom Judokan Bretten mit der Technik Seoi toshi, die zur vollen Punktwertung Ippon reichte. Den Finalkampf gegen den erfahreneren Ukraiskiy Alexey vom BC Karlsruhe verlor der Viernheimer zwar, mit Platz zwei war er allerdings sehr zufrieden. Für die Viernheimer Mädchen gab es diesmal nichts zu gewinnen, alle südhessischen Starterinnen schieden frühzeitig aus. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019