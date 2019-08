Gold und Silber gewonnen

Viernheim.Eine Gold- und eine Silbermedaille haben Nina und Silke Heidemann bei den deutschen Altersklassen-Meisterschaften im Triathlon über die olympische Distanz gewonnen. Nachdem die Titelkämpfe im vergangenen Jahr in Viernheim stattfanden, war diesmal der Naturpark Altmühltal der Austragungsort für die Meisterschaften. Die Wettbewerbe waren eingebettet in den Triathlon in Beilngries.

Nina und Silke Heidemann wollten zum einen ihre Form vor dem anstehenden Viernheimer Triathlon testen, andererseits auch ihre Meister- und Vizemeistertitel vom Vorjahr verteidigen. Ob das gelingen würde, war nicht sicher: Nina Heidemann hatte seit der Premiere im vergangenen Jahr keinen Wettkampf über die Kurzdistanz mehr bestritten. Mutter Silke konnte verletzungsbedingt in dieser Saison noch gar kein Rennen absolvieren. Nach 1500 Meter Schwimmen im 18 Grad kalten Hafenbecken stieg Nina Heidemann als fünfte Frau aus dem Wasser, Silke Heidemann kam rund zwei Minuten später als Achtplatzierte in die Wechselzone.

Auf der bergigen und landschaftlich reizvollen Radstrecke über 40 Kilometer konnte die Mutter aufholen und ihre Tochter überholen. Auch andere starke Triathletinnen musste die junge Sportlerin des TSV Amicitia ziehen lassen. Nach einem schnellen Wechsel begann für Nina auf der Laufstrecke die Aufholjagd. Mit sehr guten 40:38 Minuten auf der Zehn-Kilometer-Strecke sammelte die 18-Jährige erst ihre Mutter und noch weitere Läuferinnen ein und landete mit einer Endzeit von 2:18:20 Stunden auf dem 18. Platz bei den Damen – und auf Platz eins ihrer Altersklasse der Juniorinnen.

Gute Stimmung an der Strecke

Nur gut eine Minute später kam Silke Heidemann, angetrieben von zahlreichen Zuschauern und einer guten Stimmung in der Altstadt, mit einer Laufzeit von 44:36 Minuten ins Ziel. Den deutschen Meistertitel ihrer Altersklasse verpasste sie ganz knapp, zehn Sekunden fehlten auf Rang eins. Mit dem zweiten Platz war sie dennoch hochzufrieden. Gesamtsiegerin wurde Lena Gottwald, die auch am Sonntag beim Viernheimer Triathlon am Start sein wird. su

