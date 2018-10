„Goldene Generation“ bleibt in Bewegung

Viernheim.Auf ihren 75. Geburtstag stießen die Angehörigen des Jahrgangs 1943/44 bei ihrer Jubiläumsfeier auf Gut Neuzenhof an. Das Festkomitee hatte für den Ehrenabend ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gesang und Akrobatik vorbereitet, das erst weit nach Mitternacht endete.

Auf den Empfang bei Prosecco folgten Begrüßung, Grußworte und die Festansprache. Ein ganz besonders herzliches Willkommen ging an Maria Gallei, die mit ihrem Ehemann Walter wieder den weiten Weg aus den Vereinigten Staaten auf sich genommen hatte, um mit ihren Alterskameraden zu feiern.

Lob des Bürgermeisters

„Es ist schön, dem Viernheimer Brauch zu folgen und so ein Jubiläum zu feiern. Dieser Tag bietet eine gute Möglichkeit, zurückzublicken auf die vergangenen Jahre“, erklärte Jahrgangssprecher Helmut Martin. „Unser Ziel muss es aber auch sein, aus dem letzten Lebensabschnitt das Beste zu machen und die verbleibende Zeit zu genießen.“ Martin wies bereits auf das nächste Treffen in fünf Jahren hin. Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß lobte die Angehörigen des Jahrgangs, die über Jahrzehnte am Aufschwung der Stadt mitgewirkt hätten. Auch in zahlreichen Gremien, Vereinen und Organisationen seien Jahrgangsmitglieder bis heute engagiert.

Damit war auch Gerdi Gutperle gemeint, die mit ihrer Stiftung vor zehn Jahren in Indien ein Kinderkrankenhaus gebaut hat. Fast eine halbe Million junger Patienten wurden dort seitdem behandelt. Der Jahrgang 1943/44, der das Projekt von Beginn an unterstützte, übergab nun einen Spendenscheck in Höhe von 4444 Euro an die Stiftung. „Wenn ich in die glücklichen Augen der Kinder sehe, dann spornt mich das immer wieder zusätzlich an, dafür zu arbeiten“, sagte Gerdi Gutperle bei ihrer Dankesrede. Im Sommer sei der Grundstein für die Erweiterung des Reha- und Therapiezentrums gelegt worden, berichtete die Künstlerin. Auf diese Weise sei eine bessere Nachsorge möglich.

Manfred Müller blickte in seiner Festrede zurück auf die eigene Kindheit, die Wirren und Folgen des Zweiten Weltkriegs sowie den Wiederaufbau Deutschlands, den diese Generation miterlebt und auch mitgestaltet habe. „Aus der Reichsmark wurde die D-Mark und mittlerweile der Euro. Es hat sich viel verändert im Laufe der Jahrzehnte. Damals hätte sicher niemand gedacht, dass wir einmal eine Bundeskanzlerin haben würden.“ Da die Wirtschaft floriere, scheine zumindest die Rente des Jahrgangs gesichert zu sein, sagte Müller, der die Alterskameraden zur „goldenen Nachkriegsgeneration“ zählt. „Vielleicht hält die nächste Festansprache ja eine Jahrgangskameradin“, blickte der aktuelle Jahrgangssprecher in die Zukunft.

Festlich war auch das Menü, das keine Wünsche offen ließ. Bestens gestärkt, widmete sich die Festgesellschaft dem Unterhaltungsprogramm, das von der Sandy-Showband musikalisch umrahmt wurde. Die Jahrgangsangehörigen nutzten die Gelegenheit, um zu den Klängen der Band ausgiebig zu tanzen. Sopranistin Nina Radvane, Tenor Isaak Lee und Pianistin Anna Stepanova vom Staatstheater Darmstadt präsentierten klassische Stücke.

Die Band Pop-History betrat kurz vor Mitternacht die Bühne und spielte eine Stunde lang Hits aus mehreren Jahrzehnten der Musikgeschichte. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des chinesischen Artisten Cai Yong, der mit seiner Äquilibristik aktuell im Mannheimer Palazzo gastiert. JR

