Viernheim.Der Viernheimer Springreiter Christoph Lamberth ist stetig auf dem Weg nach oben. Nach vielfachen Siegen und Platzierungen in der schweren Klasse S* erreichte Christoph nun auch tolle Erfolge in Springen der Klasse S** und S***.

Auf dem Turnier in Pirmasens belegte Lamberth mit seiner Stute Surinam im Springen der Klasse S*** den siebten Platz und krönte seine bisherigen Leistungen mit einem Sieg in der S** auf dem Turnier in Framersheim.

Damit erfüllt Christoph die Voraussetzungen für die Bewerbung um das Goldene Reitabzeichen der FN. Das Reitabzeichen in Gold ist die höchste Auszeichnung, die ein Reiter in seiner Laufbahn erreichen kann. Grundvoraussetzung für den Erhalt dieses Ehrenabzeichens sind mindestens zehn Siege in der schweren Klasse S, wovon mindestens ein Sieg in einer Zwei-Sterne-Prüfung erreicht werden muss.