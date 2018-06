Anzeige

Viernheim.15 Viernheimer nahmen an den Wettbewerben des Goldener-Hut-Triathlons in Schifferstadt teil. Zum Auftakt gingen die Schüler C über die Distanzen 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen an den Start. Kallum Campbell konnte sich mit einer Zeit von 12:52 Minuten den zweiten Platz sichern. Außerdem finishten Marlon Münch, Phil Petri, Tim Gutfrucht und Nick Jeckstadt. Bei den Schülern B lauteten die Distanzen 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und ein Kilometer Laufen. Corvin Münch und Luis Adler belegten in diesem Rennen die Plätze vier und fünf und verpassten nur knapp das Podest. Dafür schafften es zwei Athleten der Schüler A auf das Podium. Nach 400 Meter im Wasser, zehn Kilometer auf dem Rad und einem 2,5-Kilometer-Lauf jubelte Caera Campbell über Platz eins. Jette Müller belegte den dritten Rang. Bei den Jungs kam Robin Görlach für den TSV Amicitia ins Ziel. In der Altersklasse Jugend B (400m - 10 km - 2,5km) eroberte sich Dennis Kaunerth einen Platz auf dem Treppchen, er wurde Dritter. Elli Campbell verpasste diesen Platz nur knapp und belegte Rang vier. Das erfolgreiche Wochenende wurde mit dem Sprinttriathlon (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) und einem zweiten Platz von Franziska Schildhauer abgeschlossen. su