Good old Boys verbreiten Spaß

Viernheim.Die Good old Boys stehen am Donnerstag, 18. Juli, auf der Sommerbühne und sorgen ab 20 Uhr auf dem Rovigo-Platz für Stimmung. Das Publikum erwartet eine bunte Mischung verschiedener Musikrichtungen – aber auf jeden Fall Lieder aus Blues, Rock, Country, Western, Schlager und Swing, die jeder mitsingen kann, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Band hat sich 2013 zusammengefunden und spielt das, was ihr und dem Publikum Spaß macht. Bei allem steht für die fünf Mitglieder die Freude an der Musik im Vordergrund. Beim Auftritt der Good old Boys sei deshalb gute Laune vorprogrammiert, heißt es abschließend in der Ankündigung. cao

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.07.2019