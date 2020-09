„Gott sorgt sich um uns alle“

Viernheim.„Gott hat jeden einzelnen beim Namen gerufen, ihn bestimmt und geformt.“ Weihbischof Franziskus Eisenbach erklärte den Firmbewerbern der katholischen Gemeinden, dass Gott die Menschen genau kenne.

Diese besondere Verbindung bekräftigen Katholiken bei der Firmung. In Viernheim sind die entsprechenden Feiern in diesem Jahr auf drei Gottesdienste aufgeteilt. Insgesamt 51 Firmlinge, darunter 48 Jugendliche und drei Erwachsene, bekommen dabei das Sakrament der Firmung gespendet. Am Freitagabend fand der erste Gottesdienst in der Apostelkirche statt. Das Wort Firmung kommt vom lateinischen Verb confirmare und bedeutet „festmachen/bestätigen“. Jugendliche oder auch Erwachsene versichern dabei, ein Leben mit Gott führen zu wollen. Sie bestätigen damit, was ihre Eltern bei der Taufe ausgesprochen hatten.

Musiker auf der Empore

Den Firmgottesdienst feierte der emeritierte Mainzer Weihbischof Franziskus Eisenbach gemeinsam mit Pfarrer Ronald A. Givens und Gemeindereferentin Dorothea Busalt. Eisenbach spendete dabei das Sakrament. Die musikalische Gestaltung übernahm die Band Scivias, die auf der Empore musizierte. Der Weihbischof erzählte in der Predigt von seinem Ticketkauf im Internet, als er seine Personalien eingeben wollte und die Daten automatisch ausgefüllt wurden. „Die kennen mich!“, habe er erstaunt gedacht, „dabei sind sie wahrscheinlich nicht an mir als Person interessiert…“

Bei Menschen sei das anders. Gekannt-Sein bedeute, dass sich das Gegenüber wirklich für den anderen interessiert. „Das gilt gleichermaßen für die Beziehung zu Gott“, betonte Eisenbach, der Vater im Himmel sorge sich um alle Menschen. Gott hoffe, dass auch die Menschen ihn kennen lernen wollen – so wie die Firmbewerber, die ihren Glauben und ein Leben mit Gott bestätigen.

Beim Spenden des Sakraments standen die Firmpaten hinter den Firmlingen und legten ihnen eine Hand auf die Schulter. Weihbischof Eisenbach zeichnete mit Chrisam-Öl ein Kreuz auf die Stirn der Firmlinge und segnete sie mit den Worten „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“

Im ersten Gottesdienst wurden gefirmt: Elisabeth Botta, Laryssa Deppisch, Nathalie Erb, Simon Franke, David Gareis, Kilian Hertel, Philipp Krämer, Nico Maier, Mathis Mandel, Lara Polanowski, Katharina Riedel, Nicolas Sax, Saskia Schäfer, Robin Schoeneck, Emma Schmelzer, Olivia Spence, Janine Weidner und Maya Wolk. su

© Südhessen Morgen, Sonntag, 20.09.2020