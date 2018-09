Gottesdienst in Hildegard

Viernheim.Jeder Gottesdienstbesucher erhält eine Rose, an die ein Kärtchen mit einem Fingerabdruck gebunden ist. Eine nette Geste zu Beginn des Gottesdienstes anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages am kommenden Freitag, 21. September, um 18 Uhr in der katholischen Hildegardkirche. Eingeladen zu diesem Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz sind alle Bürger.

Menschen mit Demenz möchten trotz ihrer Krankheit am normalen Leben teilhaben können und Teil der Gesellschaft sein. Sie möchten den Alltag selbst gestalten, ihren gewohnten Hobbys nachgehen und im Freundeskreis sowie in der Gemeinde aktiv bleiben.

Im Gottesdienst steht die Frage im Mittelpunkt: „Wer bin ich?“ und nicht „Wer war ich?“. Denn auch wenn man sich aufgrund von Krankheit nicht mehr an alles erinnern kann, so ist man doch Mensch, und einmalig, möchte am gesellschaftlichen Leben teilhaben, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018