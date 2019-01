Gottesdienst in St. Marien

Viernheim.Vor der Weihe des Altars am Sonntag, 20. Januar, durch Bischof Peter Kohlgraf wird noch an allen Ecken in der Apostelkirche gearbeitet: an den Altären, der Kerzenwand und den Heiligenfiguren. Auch der neu verlegte Holzfußboden macht den Verantwortlichen noch etwas Sorgen und sie müssen tätig werden. „All diese Baustellen zusammen haben zu der Entscheidung geführt, dass die Kirche bis zur Weihe geschlossen bleibt“, erklärt Pfarrer Ronald A. Givens. Die Helfer und Handwerker können nicht für den nächsten Sonntagsgottesdienst alles wegräumen und die Kirche putzen. Die Gemeinde feiert daher am Sonntag, 13. Januar, um 10.15 Uhr in der Marienkirche den Gottesdienst. Die Altarweihe ist am darauffolgenden Sonntag um 10.15 Uhr. red

