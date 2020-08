Gottesdienst statt Prozession

Viernheim.„Wir feiern an diesem Tag unsere Himmelstauglichkeit“, sagt Pfarrer Ronald Givens. Weil die Prozession mit der Marienfigur am Festtag Maria Himmelfahrt nicht stattfinden kann, wird das Patrozinium der Marienkirche mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert.

Im Pfarrgarten neben der Apostelkirche steht die Mutter Gottes im Blickpunkt. In vielen Häusern stehen Statuen oder Bilder der Heiligen Maria. „Wer weiß, vielleicht landen sie in vielen Jahren auf dem Trödelmarkt“ blickt Pfarrer Givens voraus, wenn die Nachkommen möglicherweise keine Bindung zur Marienfigur haben. In den Tagen vor dem Festtag haben Gemeindemitglieder die besondere Geschichte oder Beziehung zu ihrer Mutter Gottes auf der Internetseite vor gestellt. Im Gottesdienst erzählen dann Marlie Lederle, Christine und Thomas Teichmann sowie Stephanie Gölz stellvertretend für alle Gläubigen, was ihnen „ihre Maria“ bedeutet.

Weil am Festtag Maria Himmelfahrt auf die Tradition der Kräutersträuße verzichtet werden muss, hat das Team der katholischen Kirche eine Alternative vorbereitet: Jeder Gottesdienstbesucher erhält einen Rosmarinzweig und ein Marienbild.

Und wer möchte, holt sich nach dem Festgottesdienst einen besonderen Segen von den Hauptamtlichen ab. su

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020