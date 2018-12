Gottesdienste für die ganze Familie und Krippenspiele

An Heiligabend laden die Pfarreien zu Gottesdiensten für Familien ein, um den jüngsten Gemeindemitgliedern von der Geburt Jesu zu erzählen und damit die Botschaft des Weihnachtsfestes zu vermitteln.

Neben der Michaelskirche an der lebendigen Krippe werden zwei Gottesdienste gefeiert, um 14 und um 15 Uhr wird inmitten der tierischen Bewohner die Geschichte der Geburt Jesu erzählt. Alle Kinder sind eingeladen, ein Geschenk für Jesus mitzubringen. Es können haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Öl oder Mehl verpackt werden, die an die Kunden der Viernheimer Tafel weitergereicht werden. Die Geschenke können während des ganzen Tages einfach abgelegt werden oder während des Gottesdienstes an das Krippchen zum neugeborenen Jesuskind gebracht werden. Größere Kinder können auch ihr „Opferkästchen“ mitbringen.

In St. Hildegard wird um 15 Uhr eine Wortgottesfeier mit Krippenspiel gefeiert. In der Gemeinde Johannes XXIII. sind Familien um 15.30 Uhr zu einer Krippenandacht in die Marienkirche eingeladen. Seit November proben die Mädchen und Jungen für das Krippenspiel und lernen ihre Texte auswendig. Zudem wurde in den letzten Wochen zuhause genäht und gebastelt, damit Maria und Josef, die Hirtenkinder und die Engelschar am Heiligabend weihnachtlich erstrahlen. Musikalisch begleitet wird das Krippenspiel von der Flötengruppe.

Um 15.30 Uhr findet ein Krippenspiel mit dem Team der Kinderkirche in der Friedenskirche statt. In der Familien-Christvesper um 16 Uhr in der Auferstehungskirche spielen die Konfirmanden das unterhaltsame Krippenspiel „Brennpunkt: Lichterscheinungen in Bethlehem“. Die Gottesdienstbesucher erwartet eine spannende Reportage von den Geschehnissen aus Bethlehem.

Einen weiteren Familiengottesdienst gibt es um 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in der Saarlandstraße. Der Spatzen- und Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinden gestaltet den Gottesdienst mit dem weihnachtlichen Singspiel „Die guten Hirten von Bethlehem“. Um 17 Uhr beginnt die Familienchristmette in der Hildegardkirche, in der das Krippenspiel erneut gezeigt wird. In dem Gottesdienst singt die Gruppe „Scivias“. su

