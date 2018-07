Graue Wände in bunter Geschäftswelt

Viernheim.Abgeschirmt von den Kundenströmen haben die Handwerker im Rhein-Neckar-Zentrum das Heft in die Hand genommen. Wo sonst Schaufenster den Blick freigeben auf Mode, Lebensmittel oder Spielsachen, kündigen graue Stellwände Veränderungen in der bunten Geschäftswelt an.

Besonders viel Bewegung herrscht in der nordwestlichen Ladenstraße zwischen Schuhladen Humanic und Discounter Aldi. Frisör

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2360 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.10.2011