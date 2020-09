Grauer Opel beschädigt

Viernheim.Der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes hat am Mittwoch gegen 09.20 Uhr an der Oberlück beim Rangieren einen vor der Hausnummer 12 geparkten grauen Opel beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung schrieb, fuhr der Fahrer danach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten jedoch einen Teil des Kennzeichens des Mercedes ablesen. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, bitten die Beamten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden. Diese ist unter der Rufnummer 06206/94 400 erreichbar. pol

