Viernheim.Kurz vor den Osterferien unternahmen 68 Schüler der neunten und zehnten Klassen aus der zertifizierten Unesco-Projektschule eine Exkursion zum ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im Elsass. Organisiert wurde die jährliche Fahrt von Peter Long, den die Geschichtslehrer Thomas Joachim, Nicole Klement und Markus Stelzer unterstützten.

In der Unterrichtseinheit „Nationalsozialismus“ wurden im Vorfeld entsprechende Fragen behandelt. Was ist ein Konzentrationslager? Welche Funktion und Bedeutung hatten Konzentrationslager im NS-Deutschland? Wie sah der Alltag in einem Nazi-Konzentrationslager aus? Welche Menschenrechtsverletzungen fanden in diesen Einrichtungen statt? Am Exkursionstag bei eisigem Winterwetter angekommen, überkam bereits am Lagertor viele Schüler ein bedrückendes Gefühl.

Gefoltert und gequält

Grausame Eindrücke vermittelte die ehemalige Bunker-Baracke. Angeblich befehlswidrige Häftlinge wurden hier beispielsweise in winzigen Zellen eingesperrt, in denen sie weder sitzen, stehen noch liegen konnten. Sehr erschütternd waren auch die Informationen und Ausführungen zum Thema medizinische Versuche im Lager Natzweiler-Struthof – unvorstellbar, was hier geschah! Hilflose Menschen wurden gequält, gefoltert und für medizinische Zwecke missbraucht.