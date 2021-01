Gravierende Folgen – bis hin zum Suizid

Viernheim.„Mobbing im Beruf“ lautete der Titel eines Online-Vortrags des Gleichstellungsbüros. Referentin war die Diplom-Psychologin Britta Rafoth, die für die Mobbing-Kontaktstelle der katholischen und evangelischen Kirche und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Frankfurt arbeitet. Die Idee zu dem Vortrag hatte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich nach der Auswertung einer Umfrage über Probleme im Arbeitsumfeld, die 2018 in Viernheim durchgeführt wurde.

Britta Rafoth gliederte ihren Vortrag in drei Abschnitte: die verschiedenen Arten des Mobbings, der Unterschied zwischen Mobbing und Konflikt sowie Hilfsmöglichkeiten. Mobbing umfasse feindselige Akte, die sowohl von Kollegen als auch von Vorgesetzten ausgehen können. Es handelt sich laut Rafoth aber um einen „Geschehensprozess“ über einen längeren Zeitraum mit einem systematischen Vorgehen, nicht um einzelne Diskriminierungen. Fast immer befinde sich der Gemobbte in einer unterlegenen oder hierarchisch untergeordneten Position. Mobbing kann mit Isolierung beginnen und über Manipulation und das Streuen von Gerüchten bis hin zu einer gezielten Überforderung reichen.

Rafoth zufolge wird Mobbing häufig von Geschäftsleitungen betrieben, um einen Mitarbeiter „loszuwerden“, wenn sich kein legaler Kündigungsgrund findet. Meist führe ein solches Mobbing zum Verlust des bisherigen Arbeitsfeldes oder gar zur Kündigung.

Oftmals seien psychische Krankheiten oder Magengeschwüre die Folge, sogar Selbstmorde seien möglich. Nach Umfragen waren laut Rafoth schon rund 30 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland Opfer von Mobbing. Hierbei seien Frauen häufiger betroffen als Männer.

Verbündete suchen

Ausgangspunkt seien meist Konflikte am Arbeitsplatz, deren Entstehung Rafoth in ihrem Vortrag ausführlich analysierte. So ist auch der erste Schritt gegen Mobbing der Versuch, solche Konflikte zu klären. Sollte allerdings eine andere Absicht hinter dem Mobbing stehen, helfe es nur noch, nach Verbündeten zu suchen und die Personalvertretung einzuschalten. Auf jeden Fall sollte das Opfer eine genaue Dokumentation der psychologischen Angriffe erstellen.

Nach dem Vortrag nutzten einige Zuhörer noch die Gelegenheit, von Mobbing-Situationen, die sie selbst erfahren hatten, zu berichten. Die Dokumentation des Vortrags ist im Gleichstellungsbüro bei Maria Lauxen-Ulbrich oder Birgit Herbold erhältlich. kos

