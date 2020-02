Gravur im Rahmen soll Diebe fernhalten

Viernheim.„Es wurden schon gestohlene Fahrräder in München und Berlin gefunden, die hier in Viernheim registriert worden sind. Außerdem werden codierte Räder deutlich seltener geklaut“, erklärte Kriminaloberkommissar Thomas Karpouzos den Nutzen einer Fahrradcodierung. Auch die jüngste Aktion der Beamten war schnell ausgebucht, gut 30 Zweiräder wurden im Hof hinter der neuen Dienststelle in der Kettelerstraße präsentiert. Teilnehmen können die Bürger aus organisatorischen Gründen nur nach einer Voranmeldung.

Die Arbeiten dauerten den ganzen Tag über an, verliefen aber zügig, denn mittlerweile ist das Team eingespielt. Seit nunmehr sechs Jahren bietet die Polizei in Viernheim solche Codieraktionen an. Während Thomas Karpouzos zusammen mit Polizeikommissar Ercan Karaköcek und Bayram Gül für die technische Umsetzung verantwortlich war, prüfte Gabi Strunk vom freiwilligen Polizeidienst die Papiere und ermittelte die korrekte Identifikationsnummer.

Entfernung des Akkus

Die Radbesitzer mussten als Eigentumsnachweis den Kaufbeleg sowie einen amtlichen Ausweis vorlegen. Besitzer von E-Bikes, deren Zahl immer mehr zunimmt, brachten zudem den Schlüssel für die Entfernung des Akkus mit.

„Pro Fahrrad sind etwa 15 Minuten eingeplant, denn bei außergewöhnlichen Rahmenprofilen dauert das Aufbringen des Codes doch etwas länger“, teilte Thomas Karpouzos mit. Die Beamten sind vom Erfolg solcher präventiven Maßnahmen überzeugt, denn die Zahl der Fahrraddiebstähle ist laut Statistik in Viernheim auch im vergangenen Jahr weiter gesunken.

Die persönliche Identifikationsnummer wird mittels eines Spezialgerätes sichtbar in den Fahrradrahmen eingeritzt. Der Code, der sich aus Ort, Straße, Hausnummer und den Initialen des Besitzers zusammensetzt, gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Der Dieb selbst kann mit dieser Zahlenfolge nichts anfangen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020