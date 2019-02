Gravur schreckt Diebe ab

Thomas Karpouzos (l.) und Bayram Gül (r.) tragen den Code auf. © pietsch

Viernheim.. Die Termine für die kostenlosen Fahrradcodierungen der Polizei sind weiterhin ausgebucht. Gestern wurden im Erdgeschoss des Rathauses 21 Drahtesel mit individuellen Buchstaben- und Zahlenkombinationen versehen. Solch eine Markierung reiche oft schon aus, um potenzielle Diebe abzuschrecken, betonen die Beamten.

Da sich die Teilnehmer angemeldet hatten, blieben Wartezeiten aus. „Wir planen pro Fahrrad gut eine Viertelstunde ein, denn bei speziellen Rahmen dauert das Aufbringen des Codes doch etwas länger“, teilten Thomas Karpouzos und Bayram Gül mit. Die beiden Polizisten hoffen, die nächste Aktion bereits in den neuen Räumen der Dezentralen Ermittlungsgruppe in der ehemaligen Post durchführen zu können. Dort soll ein modernes Graviergerät zum Einsatz kommen, das mit Lasertechnik arbeitet. „Dann müssen wir nicht mehr die Zahlen und Buchstaben zeitraubend zusammensuchen, sondern können den Code direkt am Werkzeug eingeben“, erklärten die Beamten die Neuerung.

Eigentumsnachweis erforderlich

Unterstützung erhielten sie vom Freiwilligen Polizeidienst, der sich um die formalen Dinge kümmerte. Die Radbesitzer mussten einen Eigentumsnachweis, den Personalausweis und für E-Bikes den passenden Schlüssel zur Entfernung des Akkus mitbringen. Neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ist die Codierung ein beliebtes Mittel, um das Fahrrad gegen Diebstahl zu schützen. Erst wenn der Code, in dem sich Name, Wohnort und Straße verbergen, ermittelt ist, kommt das Spezialgerät zum Einsatz. Weitere Fahrradcodierungen sind am 15. August und 21. November, jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr, geplant. Es wird um telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 06204/97 47 17 gebeten. JR

