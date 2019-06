Grillfest der Vogelfreunde wird immer beliebter

Viernheim.Deftige Speisen, kühle Getränke und nette Gespräche erwarteten die Gäste beim Grillfest der Viernheimer Vogelfreunde. „Wir grillen mittlerweile immer an drei Tagen, da macht es auch nicht so viel aus, wenn es einmal regnet“, verrät Frank Bund, erster Vorsitzender des Vereins am Rande des Festes. Die traditionelle Veranstaltung ist im Lauf der Jahre immer größer geworden, auch weil sie sich steigender Beliebtheit erfreut.

Der Startschuss fällt immer an Fronleichnam, am Samstag und am Sonntag geht es dann weiter. In diesem Jahr herrschte nicht an allen drei Tagen eitel Sonnenschein über dem Vereinsgelände am Lampertheimer Weg. Die Gäste ließen sich aber auch von gelegentlichen Regenschauern nicht abschrecken und genossen das kulinarische Angebot im Trockenen unter einem großen Partyzelt.

Im Vorfeld war die Küche und die Essensausgabe durch die Mitglieder mit viel Eigenleistung total umgebaut worden. „Wir haben dabei auch alles gefliest und uns einen Wärmewagen und eine Saladette zugelegt“, berichtete Bund vom großen Engagement der Mitglieder. Der gelernte Metzger legt außerdem großen Wert darauf, dass bei der Zubereitung fast nur regionale Produkte verwendet werden.

Mittlerweile kommen aber nicht nur Mitglieder und Freunde des Vereins an den Lampertheimer Weg. Dort werden auch immer wieder fremde Gesichter begrüßt. Das dürfte auch Ende September der Fall sein, wenn mit dem Oktoberfest die nächste große Veranstaltung auf dem Vereinsgelände der Vogelfreunde stattfinden wird . Dann steht natürlich die bayrische Gemütlichkeit im Vordergrund. Neben der entsprechenden Dekoration wird auch die Speise- und Getränkekarte passend gestaltet. Gegrillte Haxen, Krustenbraten nach Originalrezept mit Semmelknödeln und kühler Gerstensaft werden dabei sicher nicht fehlen. JR

