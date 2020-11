Grillhaus online buchen

Viernheim.Wegen der Corona-Pandemie können Viernheimer Bürger, Vereine und Firmen Termine für das Grillhaus in diesem Jahr nicht persönlich im Kultur- und Sportamt reservieren. Stattdessen wird am Dienstag, 1. Dezember, 8.30 Uhr, ein Online-Formular auf viernheim.de/grillhaus freigeschaltet. Terminanfragen werden nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle in der Reihenfolge, in der sie eingehen, bearbeitet. Die Verwaltung empfiehlt, einen oder mehrere Ersatztermine anzugeben. Die Saison im Grillhaus dauert vom 1. März bis zum 30. November.

Personalausweis erforderlich

Die Stadt weist darauf hin, dass das Online-Formular nur versendet werden kann, wenn alle Felder vollständig ausgefüllt sind. So ist etwa ein Bild des Personalausweises des Mieters hochzuladen. Bei Bedarf sind ab Mittwoch, 2. Dezember, ab 8.30 Uhr, Reservierungen auch telefonisch möglich. „Alle Termine können allerdings nur unter Vorbehalt in den Belegungskalender eingetragen werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Kurzfristige Änderungen seien wegen der Corona-Pandemie und der entsprechenden Verordnungen des Landes Hessen für private Feiern möglich.

Viernheimer Einwohner dürfen laut Stadt das Grillhaus nicht für auswärtige Interessenten anmieten. Diese können Termine ab Donnerstag, 4. Januar, 8.30 Uhr, ebenfalls per Formular oder telefonisch buchen. Ansprechpartnerin im Kultur- und Sportamt ist Diana Wäsch, erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 06204/98 82 19. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020