Grippeschutz im Herbst auffrischen

Viernheim.Im Rhein-Neckar-Zentrum gibt es noch bis zum 3. November eine vom Gesundheitsamt organisierte Ausstellung rund um die Themen Influenza und Lungenerkrankungen. Darüber hinaus findet dort am 3. November ab 10 Uhr eine Grippeschutzimpfaktion statt, an der auch Landrat Christian Engelhardt teilnehmen wird.

Während der Grippesaison 2017/2018 gab es 334 000 Fälle von Influenza in Deutschland. Unterschieden wird zwischen Grippe, wie die Influenza in der Umgangssprache häufig auch genannt wird, und einem grippalen Infekt (auch Erkältung genannt). Eine richtige Influenza ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernsthafte Erkrankung. Es handelt sich dabei um eine Virusinfektion, die jedes Jahr viele Menschenleben fordert, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es gibt bestimmte Personengruppen, für die von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (STIKO) eine Grippeschutzimpfung empfohlen wird, da die Influenza bei ihnen besonders schwer verlaufen kann – zum Beispiel Personen mit chronischen Erkrankungen oder Personen ab 60 Jahren. Auch Schwangere sollten sich gegen das Influenzavirus impfen lassen, da sie bei einer Influenzainfektion ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben. Eine Grippeschutzimpfung kann aber auch noch für andere Personen sinnvoll sein – vor allem dann, wenn diese mit den bereits genannten Personengruppen viel Kontakt haben oder sehr starkem Publikumsverkehr ausgesetzt und dadurch für Ansteckungen gefährdeter sind. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018