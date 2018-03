Grippewelle setzt neun Spieler außer Gefecht

Anzeige

In der momentan sehr ausgeglichenen Oberliga liegen die Teams ganz dicht beieinander, mehrere Vereine sind punktgleich, so dass jeder Zähler von Bedeutung ist. Deshalb ist die Entscheidung der TSG Söflingen durchaus nachvollziehbar. Die Viernheimer müssen nun schauen, dass sie aus der schwierigen Situation das Beste herausholen. Spielbeginn in Söflingen ist um 17 Uhr, der Bus mit den Spielern und Fans fährt um 12 Uhr am Bistro Maximum ab.

Wer nicht mit den Oberliga-Herren mitfährt, bekommt den ganzen Sonntag auch Handballsport in der Viernheimer Rudolf-Harbig-Halle geboten. Zum Auftakt sind um 10 Uhr die E-Jugend-Spieler gegen den SV Waldhof im Einsatz. Um 11.15 Uhr trifft die männliche D-Jugend auf die HG Saase. Die männliche C-Jugend hat um 12.45 Uhr die JSG Tauberfranken zu Gast. Um 14.15 Uhr läuft die männliche B-Jugend gegen die SG Heidelberg-Kirchheim auf.

Damen auf dem Weg nach oben

Die Herren 2 können ab 16 Uhr weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Gegner ist der TV Friedrichsfeld 2, der zurzeit am Tabellenende der Landesliga steht. Das Viernheimer Team hat sich dank des jüngsten Punktgewinns bei der HSG Mannheim auf den achten Platz verbessert und kann mit einem Heimsieg weiter aufschließen.

Auch die Damen des TSV Amicitia klettern in der Tabelle allmählich nach oben und sind inzwischen auf Rang sechs angekommen. Um 18 Uhr steht morgen das Spiel gegen den TV Brühl an, der drei Zähler hinter den Viernheimerinnen rangiert. Matthias Kolander und seine Truppe wollen mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze schaffen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.02.2018