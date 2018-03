Anzeige

Viernheim.Auf dem Spielplatz am Kapellenberg kam es nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen am vergangenen Mittwoch gegen 19.05 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Heranwachsenden. Im Verlauf der Auseinandersetzungen zog einer der Beteiligten ein Samuraischwert und schlug einem weiteren Beteiligten mit der Breitseite in die Genitalien. Anschließend flüchtete der Täter. Die Polizei fahndete mit starken Kräften und konnte den Schläger kurz darauf festnehmen.

Alkohol und Drogen

Bei dem Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Viernheim, der zur Tatzeit unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Schwert handelt es sich um eine sogenannte Deko-Waffe. Das 34-jährige Opfer erlitt eine Prellung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. pol