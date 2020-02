Größerer Wille entscheidet

Viernheim.Nach zwei grandiosen Handballer-Fastnacht-Sitzungen setzten die Herren 1 dem Wochenende die Krone auf: Sie holten einen mehr als verdienten 30:23-Derbysieg bei der SG Heddesheim. „Im Hinspiel fehlte uns noch der unbedingte Wille zum Sieg“, stellte Trainer Christian Müller den entscheidenden Unterschied fest. „Wir haben diesmal von Beginn an den größeren Willen gezeigt.“

Tatsächlich waren die Viernheimer mit dem Anpfiff besser im Spiel und schafften es trotz Unterzahl zu einer 0:2-Führung durch Rouven Müller. Nach erneuter Unterzahl – Willner saß schon zum zweiten Mal auf der Strafbank – konnte die SG Heddesheim mit 3:2 und 4:3 in Führung gehen.

Doch Viernheim drehte den Spielstand wieder zum eigenen Vorteil um. Die Treffer von Gröger, Willner und Unger bedeuteten das 4:6. Heddesheim konnte das Spiel weiterhin ausgeglichen gestalten. Nach dem 8:8 sorgten eine gute Abwehrarbeit, kombiniert mit schnellem Umschaltspiel, für eine hochverdiente 14:16-Pausenführung des TSV Amicitia. Lange sah es in der zweiten Halbzeit nach einem engen, umkämpften Derby aus. Nach 43 Minuten war der Spielstand erneut ausgeglichen (19:19). Doch dann legten Robin und Ronny Unger sowie Philipp Oswald los und warfen erstmals einen größeren Vorsprung für den TSV Amicitia heraus (19:22).

Revanche für Hinspielniederlage

Heddesheim gab sich aber nicht geschlagen und stellte den Anschluss zum 21:22 her. Doch die Viernheimer hatte an diesem Abend die passende Antwort parat: Willner, König und Robin Unger trafen zum 21:25 und sorgten in der 52. Spielminute für eine Vorentscheidung.

In der Schlussphase spielte sich die blau-grüne Mannschaft regelrecht in einen Rausch. Oswald und Robin Unger erhöhten auf 22:29, was von den vielen Fans auf der Tribüne lautstark bejubelt wurde. Den Schlusspunkt setzte Willner zum 23:30-Entstand. Mit dem Derbysieg konnte sich die Mannschaft für die Heimniederlage im Hinspiel revanchieren und gleichzeitig auf Platz vier der Tabelle klettern, den man sich mit den Heddesheimern teilt. Die Teams liegen nun nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten SG Heidelsheim/Helmsheim.

Während Viernheims Trainer Christian Müller nach der Partie voll des Lobes für sein Team war, zeigte sich Kollege Mario Donat von der SG Heddesheim nicht zufrieden: „Über dieses Spiel muss ich mit meiner Mannschaft nochmals reden. So kann man ein Derby nicht angehen.“

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann; Florian Rech, Jan Willner 7, Ronny Unger 1, Robin Unger 10/5, Justus Mehl 1, Robin Helbig, Tim Gröger 4, Philipp Oswald 2, Leon Schaal, Rouven Müller 4, Marcel König 1. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020