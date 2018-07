Anzeige

Kohlendioxid wird gebunden

Zudem wird beim Wachstum der Bäume eine große Menge an CO2 gebunden, was sich positiv auf die Klimabilanz in der gesamten Region um Silly herum auswirkt. In den letzten beiden Jahren hat der Partnerschaftsverein Focus über 20 Brunnenbohrungen in Auftrag gegeben. Die Brunnen wurden ausschließlich in der Nähe der Schulen erstellt und dienen neben der Bewässerung der Bäume insbesondere der Versorgung der Schüler und der sonstigen Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. Finanziert wurden die Brunnen weitgehend durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Red-Chairity-Stiftung, der Sammelstelle für wohltätige Initiativen der XXXLutz-Gruppe und Spenden aus der Viernheimer Bevölkerung. Ziel ist es, dass die die Schüler in den nächsten Jahren die Obstbäume auch auf ihren abgelegenen Gehöften anpflanzen, damit alle Familienmitglieder in den Genuss der vitaminreichen Früchte kommen. red

Info: Weitere Informationen auf www.focus-viernheim.de

