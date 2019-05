Größter Erfolg der Sharks

Viernheim.. Die U14-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim sind südwestdeutscher Vizemeister: Die Sharks haben damit nicht nur den größten Erfolg der BG-Geschichte erzielt, sondern sich auch für die süddeutsche Meisterschaft in zwei Wochen in München qualifiziert.

Zum Turnierauftakt galt es, sich gegen den ACT Kassel zu beweisen. Der BG-Nachwuchs vergab viele hochkarätige Chancen, ließ sich jedoch nicht beirren und kämpfte sich in die Partie zurück. Am Ende stand ein hart erarbeiteter 84:78-Sieg gegen den hessischen Vizemeister.

Im zweiten Spiel kam es dann zur Neuauflage des Finales um die baden-württembergische Meisterschaft. Porsche BBA Ludwigsburg machte von Beginn an klar, dass man Revanche nehmen wollte. Doch das von Michael Wohlfart trainierte BG-Team hielt dagegen und lag fast das gesamte Spiel über in Führung. Die Partie stand bis in die Schlusssekunden auf des Messers Schneide und war nichts für schwache Nerven. Die jungen Sharks behielten denkbar knapp mit 85:81 die Oberhand.

Schnelles Angriffsspiel

Als im Anschluss die Frankfurt Skyliners deutlich 83:47 gegen Kassel gewannen, stand schon fest, dass die Sharks die südwestdeutsche Vizemeisterschaft und damit die Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft sicher hatten. Dennoch hatte das abschließende Spiel der Sharks gegen die Frankfurt Skyliners den Charakter eines Finalspiels.

Im ersten Viertel überraschten die Sharks die athletisch überlegenen Frankfurter mit ihrem schnellen Angriffsspiel und aggressiver Defensive: 17:11 lagen sie nach den ersten zehn Minuten gegen den Favoriten vorn. Im zweiten Viertel gelang es den Skylinern dann, ihre Vorteile auszuspielen (32:36). Nach der Pause bäumten sich die Sharks nochmals auf, doch die Frankfurter mit den Ausnahmetalenten Jamaal Phatty und Joshua Bonga ließen sich nicht beirren und bauten ihren Vorsprung aus bis zum 82:58-Endstand.

Die Skyliners und die BG gehören zu den acht besten Mannschaften Deutschlands ihrer Altersklasse und werden bei den süddeutschen Meisterschaften in München am 18. und 19. Mai wieder aufeinandertreffen. Weitere Gegner sind Jahn München und Bayern München. Die beiden besten Teams dieses Turniers nehmen am „Final“ Four um die deutsche Meisterschaft teil.

BG Viernheim-Weinheim: Dante Aruna, Cris Becht, Ron Haas, Julius Hoffmann, Koray Kocak, Elias Piecuch, Malte Rauschenbusch, Finn Rothmann, Julian Rothmann, Jannik Schwarz, Tobias Ziegler. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.05.2019