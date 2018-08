Anzeige

Viernheim.Hochklassige Musik aus verschiedenen Regionen der Welt, gemütliches Beisammensein in stilvollem Ambiente und die Möglichkeit zur Begegnung – das bot die Weiße Nacht am Freitag im Garten des Johannes-Schrey-Hauses. Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Verein Chaiselongue – Kunst und Soziales sein Sommerkonzert, in diesem Jahr kooperierte der Verein mit der Viernheimer Lebenshilfe sowie den Amici d‘Italia. Ganz in Weiß gekleidet konnte das Publikum die Gruppe Herbys World genießen und sich bei mitgebrachten Speisen und Getränken verköstigen.

„Mit Veranstaltungen wie dieser werden wir unserem Leitbild als Verein für Kunst und Soziales gerecht“, berichtete Manfred Brandmüller als Vorsitzender von Chaiselongue. So bot die Weiße Nacht den Bewohnern des Schrey-Hauses eine aufregende Abwechslung im Alltag und eine Möglichkeit zur Begegnung. Robert Miltner fügte als Vorsitzender der Lebenshilfe an, passend zum 50. Jubiläum des gemeinnützigen Vereins stelle das Konzert im Garten der Einrichtung einen Höhepunkt für die Betroffenen und deren Angehörige dar.

An Dresscode gehalten

Die Lebenshilfe Viernheim vertritt seit einem halben Jahrhundert die Interessen von Menschen mit geistigen Behinderungen, unterstützt Betroffene und Angehörige und ermöglicht mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten die Integration geistig behinderter Menschen in die Gesellschaft. Das hessische Diakoniezentrum Hephata betreibt seit 2001 als Träger das Johannes-Schrey-Haus in der Nordweststadt, die Lebenshilfe agiert als Partner des Trägers. Bereits im Februar gelang Chaiselongue mit einem Auftritt der bekannten Puppenspielerin Anne Klinge im TiB die erste Kooperation mit der Lebenshilfe.