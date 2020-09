Großbrand mit 500.000 Euro Schaden - Feuer gelöscht

Viernheim.Beim Brand einer Scheune ist am Sonntagabend in Viernheim ein Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei um 21.16 Uhr mitteilte, ist das Feuer inzwischen gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern jedoch voraussichtlich noch bis 22 Uhr an. Unter anderem über die Katastrophenwarnapps „Katwarn“ und „Nina“ rufen die Behörden die Anwohner dazu auf, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Brand war den ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19.30 Uhr von mehreren Personen gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vor Ort eintrafen, befand sich die Scheune in der Hofmannstraße bereits im Vollbrand. Sie ist in der Grundfläche circa 20 mal 20 Meter groß.

Im Einsatz sind die Freiwillige Feuerwehr Viernheim, die Messeinheit des Kreises Bergstraße aus Bürstadt und der Kreisbrandinspektor, insgesamt 37 Personen, und ein Rettungswagen. Das Ordnungsamt der Stadt Viernheim ist mit vier Mitarbeitern vor Ort. Eingesetzt sind ferner zwei Streifen der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Verletzt wurde niemand. Die Messeinheit hat keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500.000 EUR geschätzt.

In der Scheune waren unter anderem ein Oldtimer und ein Motorroller abgestellt. Ein benachbarter Rohbau hat vermutlich nur Rußanhaftungen davongetragen. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen am Montag durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Bergstraße. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206/9440-0 zu wenden.