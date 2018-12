Große 3 laden dreifach ein

Viernheim.Zu drei großen Veranstaltungen laden die Großen 3 in der Kampagne 2018/19 ein. Der Vorverkauf für das „Spektakel“, die Prunksitzung und die Fastnachtssamstags-Party hat bereits begonnen.

Ins Jahr 2019 starten die Narren mit dem „Spektakel“, einem besonderer Ball der Prinzessin. Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend die aktuelle Prinzessin Yvonne I. (Bild) sowie ihre Vorgängerinnen. Die Ex-Prinzessinnen haben sich wieder etwas Besonderes überlegt, um Prinzessin und Elferrat auf die Probe zu stellen. Das Spektakel findet am Freitag, 19. Januar, in der Sänger-Einheit-Halle (Am Lampertheimer Weg 13) statt und beginnt um 19.33 Uhr. Unter dem Motto „Lange Nacht der Oscars“ dürfen sich alle Gäste in Schale werfen und in schöner Atmosphäre feiern. Abendgarderobe ist erwünscht. Die Karten kosten im Vorverkauf vier Euro, an der Abendkasse fünf Euro.

Die traditionelle Prunksitzung steigt am Samstag, 2. Februar, im Bürgerhaus. Wie immer gibt es bei den Großen 3 echte hausgemachte „Vernema Fastnacht“, mit vielen bekannten Akteuren sowie einigen neuen Gesichtern auf der Fastnachtsbühne. Man darf gespannt sein, welche Auftritte sich die Mitwirkenden ausgedacht haben. Die närrischen Gäste können sich auf die Garden der Großen 3 freuen – die „Red Maries“, die „Teenie Maries“ und die „Mini Maries“ sind ebenso dabei wie Gruppen der KjGs. Das Programm beginnt um 19.33 Uhr, Einlass ist ab 18.33 Uhr. Die Karten kosten zehn Euro und sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

Die große Fastnachtssamstags-Party genau einen Monat später steht unter dem Motto „Fastnacht rund um die Welt“. Die Großen 3 freuen sich an diesem Samstag, 2. März, auf viele Gäste mit unglaublich kreativen Kostümen. Die Fastnachtssamstags-Party als Höhepunkt der Kampagne 2018/19 ist ein Muss für jeden mit närrischer Ader. Die Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro, an der Abendkasse werden acht Euro aufgerufen. su (Bild: su)

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018