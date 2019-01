Große 3 prunken am Samstagabend

Viernheim.Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzung der Großen 3 am Samstag, 2. Februar, läuft auf Hochtouren. Bei den Narren wird eifrig am Programm gefeilt, das einige Überraschungen bereithält. Natürlich werden bekannte Gesichter auf der Bühne zu sehen sein. Dazu zählt der Protokoller Jörg Scheidel ebenso wie Gruppen aus den Viernheimer KjGs. Die Garde der Großen Drei, die „Red Maries“, bekommt diesmal doppelte Unterstützung durch die Nachwuchstänzer: Wegen der großen Nachfrage wurden die „Mini Maries“ aufgeteilt, so dass in diesem Jahr auch die „Teenie Maries“ auf der Bühne stehen. Prinzessin Yvonne I. und ihr Elferrat freuen sich darauf, einige Newcomer auf der großen Bühne begrüßen zu können. Für die musikalische Umrahmung konnte die „take 2 band“ gewonnen werden, die schon viele Jahre auf der Bühne der Lorscher Bürgerfunken stehen.

Der ganze Saal wird unter dem Motto „Sonne, Strand und Meer“ dekoriert sein. Dazu gehört auch ein tolles Bühnenbild, an dem das Deko-Team der Großen 3 schon lange Zeit plant und bastelt. Tickets gibt es für zehn Euro im Teeladen ARTee; alle Plätze sind im Großen Saal des Bürgerhauses. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019