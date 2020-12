„Große Belastung für das Personal“

Viernheim.Die Zahl der Corona-Fälle im Forum der Senioren hat sich erneut erhöht. Aktuell betroffen sind nach Angaben von Bürgermeister Matthias Baaß mindestens 40 Bewohner aus allen vier Wohnbereichen und 24 Beschäftigte in verschiedenen Abteilungen. Inzwischen ist auch ein zweiter Bewohner, der bereits Anfang Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gestorben. Er habe schwere Vorerkrankungen gehabt. Das war auch bei einer 89-jährigen Bewohnerin der Fall, die am 9. Dezember gestorben ist (wir berichteten). Abgesehen von diesen beiden Fällen gehe es den infizierten Bewohnern aber „relativ gut“, berichtet Bürgermeister Baaß.

Unter den Betroffenen sind auch Personen, die bereits in den vergangenen Wochen positiv getestet wurden. So waren etwa am vergangenen Freitag im Wohnbereich „Hochhaus“ 13 Bewohner und neun Mitarbeiter sowie im Wohnbereich 3 neun Bewohner und vier Mitarbeiter als mit dem Virus infiziert bekannt.

Ergebnisse stehen noch aus

Am Montag organisierte das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße dann eine Reihentestung sämtlicher Bewohner und Mitarbeiter. Zwar lagen am Donnerstag noch nicht alle Ergebnisse dieser insgesamt 220 PCR-Labortests vor. „Derzeit sieht es aber danach aus, dass alle Bewohner, die in der ersten Runde positiv getestet wurden, diesmal wieder ein positives Ergebnis erhalten werden“, berichtet Betriebsleiter Jürgen Hoock.

Wenige bereits früher positiv getestete Mitarbeiter konnten ihre Tätigkeit nach negativen Ergebnissen zwar wieder aufnehmen. Andere mussten sich jedoch umgehend wieder in häusliche Quarantäne begeben. Das Forum der Senioren hat insgesamt 97 Mitarbeiter, von denen die meisten in der Pflege der gut 130 Bewohner tätig sind. „Da die 24 Infizierten nicht eingesetzt werden können, bedeutet die aktuelle Situation eine große Herausforderung für die restlichen Beschäftigten. Das Personal ist nahe an der Grenze seiner Belastungsfähigkeit“, erklärt Bürgermeister Baaß. „Wir schöpfen die Kraft in unserer täglichen Arbeit aktuell daraus, dass es den positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Beschäftigten überwiegend gut geht. Wir geben unser Bestes, dass das weiter so bleibt, beobachten aber auch mit Sorge die Entwicklung in vielen anderen Altenpflegeeinrichtungen“, erklärt Pflegedienstleiterin Sandra Schnepf in einer Pressemitteilung des FdS.

Die Verantwortlichen wollen nach eigenen Angaben weiter umfassend testen. Bereits am Mittwoch wurden erneut PCR-Tests beim Personal durchgeführt. In der kommenden Woche sind bei allen Bewohnern, die dem zugestimmt haben, weitere Antigen-Schnelltests geplant. Laut der Mitteilung befindet sich das FdS wie schon in den vergangenen Wochen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises sowie mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst. Sobald alle Ergebnisse der Tests vom Montag vorliegen, soll die Gesamtlage noch einmal mit den Behörden erörtert und dann über weitere Maßnahmen entschieden werden.

Impfungen werden vorbereitet

Bereits jetzt bereitet das FdS Impfmöglichkeiten für Bewohner und Personal vor. Dazu wird die grundsätzliche Bereitschaft und Tauglichkeit der Betroffenen ermittelt. So soll das Impfzentrum die Zahl der Impfdosen möglichst genau zuteilen können. Danach steht noch viel Verwaltungsarbeit an. Zum Beispiel müssen schriftliche Einverständniserklärungen sowie unterschriebene Aufklärungs- und Anamnesebögen eingeholt werden. Nur wenn alle Unterlagen vorliegen, können Interessierte nach Angaben des FdS an der freiwilligen Impfung teilnehmen. „Wir hoffen, dass alsbald der Impfstoff verfügbar ist und möglicherweise schon im Januar des kommenden Jahres ein mobiles Team des Impfzentrums mit ersten Impfungen in unserer Einrichtung beginnen kann“, erklärt Betriebsleiter Hoock.

Aus ganz Viernheim wurden am Donnerstag nach Angaben des Landratsamts insgesamt zwölf neue Infektionen gemeldet. Damit sind aus der Stadt 153 aktive Fälle bekannt. Aus dem gesamten Kreis Bergstraße wurden 123 neue Infektionen gemeldet. Hier sind 957 aktive Fälle bekannt. 67 Patienten mit einer bestätigten Infektion befinden sich in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem besteht bei neun weiteren Patienten ein entsprechender Verdacht. Insgesamt befinden sich nach Angaben des Landratsamts 83 Personen aus dem Kreis mit einer bestätigten Infektion in stationärer Behandlung. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 510 Neuinfektionen. Das entspricht einer Inzidenz von 188,55 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020