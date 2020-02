Große-Drei-Duo begeistert gefeiert

Viernheim.. Einen gelungenen Auftritt bei der Fastnacht in Lorsch hatte ein Duo der Großen Drei: Kathrin Krause und Manuel Werle traten bei der Sitzung der Bürgerfunken auf und stellten dabei wortlos die Geschehnisse einer Casting-Show dar. Während Kathrin Krause unter Zuhilfenahme von allerlei Kosmetika großen Wert auf ihr makelloses Aussehen legte, ging Werles Versuch, ihr nachzueifern, gründlich daneben. Letztlich war sein Gesicht mit Eiscreme und Nutella beschmiert. Das Publikum war völlig begeistert von der Darbietung, so dass Sitzungspräsident Tobias Graf mit „Ahoi“ den Schlachtruf der Viernheimer Fastnacht ausrief. In Lorsch mit dabei war auch der Elferrat der Großen Drei, der ebenfalls großen Gefallen am Viernheimer Beitrag fand. hias

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020