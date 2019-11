Große Drückjagd im Wald

Viernheim.Wegen einer groß angelegten Drückjagd wird die Landstraße 3111 zwischen Hüttenfeld und Viernheim am Samstag, 23. November, von 8 bis 16 Uhr für jeglichen Verkehr voll gesperrt (wir berichteten). Die Waldparkplätze entlang des betroffenen Streckenabschnitts werden bereits am Freitagnachmittag geschlossen.

Aufgrund der ansteigenden Wildschweinbestände und der damit einhergehenden Gefahr von Unfällen auf der L 3111 sei eine Reduktion der Wildschweinpopulation notwendig, schreibt das Forstamt Lampertheim in einer Pressemitteilung. Zudem trage die Jagd zum landesweiten Bemühen bei, eine mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verringern und Schäden auf der benachbarten landwirtschaftlichen Fläche zu begrenzen.

Tierschützer halten Mahnwache

Dieser Begründung widerspricht die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung. So sei Prävention vor der ASP kein Argument, da die Seuche aktuell noch rund 80 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt und zudem durch Bejagung generell nicht einzudämmen sei. „Auch die Zahl der Wildunfälle ist seit Beginn der großen Drückjagd weder signifikant gestiegen noch gesunken“, schreiben die Tierschützer in einer Mitteilung. Vielmehr sei die Drückjagd ein „gesellschaftliches Event der Jäger“, bei dem „Spaß und Motivation“ im Vordergrund stünden. Aus Sicht der Rehkitzrettung verursache die Drückjagd „massives Tierleid“. Das Wild werde in Panik versetzt, weshalb ein „sauberer Schuss eher die Ausnahme als die Regel ist“ und Wildschweine wie Rehe häufig nur angeschossen und erst später getötet würden.

Mit einer Mahnwache auf dem Parkplatz am Anglersee will die Rehkitzrettung am Samstag, 8 bis 11 Uhr, auf die Begleiterscheinungen der Jagd aufmerksam machen. Von der Politik fordere man ein Umdenken und neue Strategien, etwa durch den Bau eines Wildschutzzaunes entlang der L 3111, heißt es in der Mitteilung abschließend. Ein solcher Zaun wurde jedoch vom Land Hessen aufgrund der hohen Kosten (rund 200 000 Euro) bereits 2016 abgelehnt (wir berichteten). cao

