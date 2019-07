viernheim.Mal erklingen Schlager, mal stehen Rock, Pop, Country, Folk oder Reggae im Mittelpunkt: Auf der Viernheimer Sommerbühne kommt in diesem Jahr jeder Musikfreund auf seine Kosten. Am Sonntagabend war einmal mehr Alex Auer zu Gast, der seine Band Detroit Blackbirds mit nach Südhessen gebracht hatte. Viele eigene Kompositionen, aber auch der eine oder andere Coversong sorgten vor vollem Haus für allerbeste Stimmung.

„Als ich dieses Lied geschrieben habe, träumte ich von einem Auftritt in einem großen Stadion vor Tausenden Zuschauern, bei dem man Gänsehaut bekommt“, berichtete Auer von seinem Ziel, als er die Ballade „Changes“ komponierte. Mit Boris Angst am Schlagzeug, dem Keyboarder Neil Palmer und Rolf Breier am Bass hatte Auer drei hervorragende Musiker dabei, die sich durch exzellente Soloeinlagen immer wieder verdienten Applaus abholten.

Gespielt wurden hauptsächlich Lieder aus dem Debüt-Album „Much Better“, die den Menschen Mut machen, sich treiben zu lassen. Bei dem gefälligen Weststaatenrock werden große Emotionen in Worte gefasst, was einst das Privileg der amerikanischen Rocklegenden war.

Natürlich gab es auch Welthits zu hören, aber nicht in der ursprünglichen Version. Lieder einfach nachsingen, das ist nicht Auers Ding. So erklang „Gangsta’s Paradise“ von Coolio in einer neuen Interpretation, die erst bei genauem Hinhören das Original erkennen ließ. Geboten wurde auch das Lied „von dem Typen, der seine Frau erschossen hat“, wie Auer sagte, bevor er das legendäre „Hey Joe“ von Jimi Hendrix anstimmte. Als besonders vielseitig erwies sich das Reggae-Medley, bei dem Anleihen bei Hits wie „Halleluja“, „In The Air Tonight“ und „Whole Lotta Love“ genommen wurden.

