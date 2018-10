Große Erleichterung nach Sieg

Viernheim.Es war kein Stein, es waren schon größere Felsen, die den Viernheimer Handballern vom Herzen gefallen sind. Im fünften Saisonspiel gab es endlich den ersten Sieg. „Die Erleichterung ist schon riesengroß“, stellte ein glücklicher Trainer Frank Herbert fest. Der TSV Amicitia meldete sich eindrucksvoll im Badenliga-Geschehen zurück und gewann gegen den TV Friedrichsfeld mit 31:19 (13:10).

Die Trainer Frank Herbert und Mirco Ritter mussten für das Derby zwar auf Herbert, Hoffmann, Seib und Willner verzichten, dafür standen Marcel König und Holger Hubert nach Verletzungspause wieder auf dem Spielberichtsbogen. Beide hatten den Belastungstest im Training bestanden und konnten eingesetzt werden, wenn es auch noch nicht für längere Spielanteile reichte. Aber besonders in der ersten Hälfte machte sich die ordnende Hand von Hubert in seinem ersten Saisonspiel bemerkbar, während König in der zweiten Hälfte in der Abwehr auftrumpfte.

Knoten platzt nach Erfolgen

In der ersten Viertelstunde bot sich ein recht ausgeglichenes Spiel, mit leichten Vorteilen für den TSV Amicitia, der immer wieder ein Tor vorlegte. Beim 8:5 hatten sich die Viernheimer erstmals deutlicher abgesetzt. Friedrichsfeld konnte sich wieder herankämpfen und auf ein Tor verkürzen (10:9), doch bis zur Pause stellten Seel und Kernaja den Abstand wieder auf drei Treffer (13:10). Nach der Pause rückte der TV erneut auf 13:12 heran, aber die Blau-Grünen antworteten mit zwei Treffern von Helbig zum 15:12.

Die guten Paraden von Koch konnte Viernheim anschließend nicht nutzen und leistete sich leichte Fehler in der Offensive. Nach schadlos überstandener Unterzahl klappte es dann doch wieder mit blitzsauberen Kontertoren. Die schnell ausgeführten weiten Einwürfe von Schaal und Geisler fing Helbig ab und hämmerte den Ball zum 17:12 in die Maschen.

Bei den Viernheimer Herren war der Knoten geplatzt, ab sofort waren sie klar spielbestimmend. Aus der stabilen Abwehr heraus konnten sie ihren Vorsprung nach und nach erhöhen. Nach Huberts Siebenmeter stand es 19:13, König erhöhte auf 21:14. Schaal traf zum 23:15, Kernaja erhöhte auf 24:16 und 25:16. Seel stellte den Vorsprung auf zehn Tore (26:16) und Helbig markierte kurz danach das 27:16.

Damit war dem TSV Amicitia der Sieg nicht mehr zu nehmen. Schaal traf zum 30:17 und damit zum höchsten Abstand zwischen den Derby-Kontrahenten. Mit den ersten Punkten der Saison konnten sich die Handballer vom Tabellenende lösen, ihren Gegner TV Friedrichsfeld sogar überholen.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Raul Lázaro Garcia; Pal Megyeri 1, Ronny Unger, Sebastian Knierim, Robin Helbig 7, Dymal Kernaja 10/3, Philipp Oswald, Philipp Schmitt 1, Leon Schaal 2, Jannik Geisler 3, Tobias Seel 4, Holger Hubert 1/1, Marcel König 2. su

