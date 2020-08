Große Feiern fallen diesmal aus

Viernheim.Ganz anders als bisher verlaufen in diesem Jahr die Einschulungsfeiern an den Grund- und den weiterführenden Schulen. Eins ist aber sicherlich gleich: Die Erstklässler sind aufgeregt und können es kaum abwarten, bis für sie der „Ernst des Lebens“ beginnt.

374 Abc-Schützen haben in der kommenden Woche ihren großen Tag. Von Montag bis Mittwoch werden sie in ihren neuen Schulen begrüßt. Direkt am Montag heißt die Schillerschule 74 neue Schüler in drei ersten Klassen, zehn Schüler aus der Vorklasse und zwei Intensivschüler willkommen. Bei den Einschulungsfeiern – für jede Klasse einzeln – werden die Programmpunkte digital gezeigt. „Unsere Schüler haben schon vor den Ferien Videos aufgenommen, in denen sie die Erstklässler virtuell durch das Schulhaus führen oder ihnen gute Wünsche übermitteln“, sagt Stefanie Brand. Jeder Erstklässler darf zwei Begleitpersonen mitbringen.

Die gleiche Regelung gilt an der Goetheschule. Am Dienstag werden die 69 Kinder aus drei ersten Klassen in der Mehrzweckhalle begrüßt. Weil es keinen Schulanfangsgottesdienst gibt, laden die katholische und die evangelische Kirche ein, sich Gottes Segen ganz persönlich zusprechen zu lassen. Am Montag werden Pfarrer Markus Eichler und Gemeindereferentin Angela Eckart die Schulanfänger der Schillerschule und ihre Familien auf dem Apostelplatz segnen. In der Goetheschule stehen bunte Segensschirme auf dem Schulhof, dort segnet Pfarrer Eichler mit Gemeindereferentin Monika Windörfer die Mädchen und Jungen.

Luftballons steigen auf

Die Friedrich-Fröbel-Schule verteilt die Begrüßung der neuen Schüler auf zwei Tage. Am Dienstag gibt es eine Einschulungsfeier für zwei erste Klassen sowie die Intensiv- und die Vorklasse. Zwei weitere erste Klassen haben am Mittwoch ihren ersten Schultag. Insgesamt bekommt die FFS 101 neue Grundschüler. Noch mehr Zuwachs hat die Nibelungenschule, die erstmals fünf erste Klassen bekommt. Neben den 104 Erstklässlern werden zehn Vorklasse-Kinder und vier Intensivschüler eingeschult. Der Startschuss fällt in sechs Einschulungsfeiern, die sich auf Dienstag und Mittwoch verteilen. Nach dem Programm in der Sporthalle und der ersten Unterrichtsstunde darf auch das Steigenlassen der Luftballons am Einschulungstag nicht fehlen.

Nicht weniger aufregend als der allererste Schultag ist der erste Tag an der weiterführenden Schule. Für 292 Fünftklässler ist es nächste Woche in Viernheim so weit. An der Alexander-von-Humboldt-Schule werden 140 Schüler in die Jahrgangsstufe fünf aufgenommen. Die Einschulung wird klassenweise am Montag (5aH, 5bR und 5aG) und am Dienstag (5aR, 5bG und 5cR) vorgenommen. Nur für diese Jahrgangsstufe fünf gibt es die Möglichkeit, am Dienstag um 8 Uhr einen Gottesdienst in der Auferstehungskirche zu besuchen.

An der Albertus-Magnus-Schule gibt es ebenfalls einen Gottesdienst für alle neuen Fünftklässler. Am Dienstag sind Gottesdienst in der Sporthalle und Einschulungsfeier in der Aula immer parallel für zwei Klassen. Jeder der 96 neuen Schüler kann zwei Begleitpersonen mitbringen. Eine klassische Aufnahmefeier mit Familien findet für die fünften Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule nicht statt. Stattdessen werden die 56 Schüler am Mittwoch offiziell in der Sporthalle begrüßt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.08.2020